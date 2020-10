Conceição e os portugueses do City: «Aprecio as suas qualidades quando jogam na Seleção»

O FC Porto terá pela frente um Manchester City com alguns jogadores portugueses, concretamente Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Um dado que Sérgio Conceição considera não influenciar a preparação para o desafio.





"Acho que não. Hoje em dia a informação é tanta e de muita qualidade sobre todos os jogadores e sobre todas as equipas que não há nada de negativo nem de positivo nisso. São jogadores de qualidade e que representam este clube, aprecio as suas qualidades quando jogam pela Seleção Nacional, mas a partir daí são adversários e rivais e não mais do que isso", afirmou o treinador.Conceição comentou ainda as declarações de Ricardo Pereira, do Leicester, que disse a um jornal português que os jogadores do FC Porto teriam de fazer os do City correr... "O Ricardinho disse isso e se calhar tem de vir trabalhar no futuro para a nossa equipa técnica. O que ele queria dizer é que tirando a bola ao adversário fica mais difícil ele criar-nos dificuldades e este jogo passa muito por isso, mas também depois é preciso saber o que fazer com bola. Quando o adversário é de qualidade a estratégia não passa só por aí. Passa por esses momentos quando temos ou não a bola, mas também onde podemos e devemos pressionar o City e depois de roubar a bola", apontou.