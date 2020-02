Conceição espera "Benfica extremamente forte" mas avisa: «Decisivos são os próximos 14 jogos»

Sérgio Conceição reconheceu a importância do clássico com o Benfica (amanhã, 20h30), no Dragão, mas sublinhou que não será o jogo decisivo para as aspirações dos azuis e brancos no campeonato. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, o treinador dos dragões afirmou mesmo que vai defrontar um "Benfica extremamente forte".





"É um jogo importante, mas decisivos são os próximos 14 jogos. São 3 pontos que podemos ganhar e o nosso adversário direto não ganhar""Em relação ao jogo da Luz... todos os jogos têm uma história diferente. Preparámos o jogo de amanhã em função do que tem sido a dinâmica do Benfica. Estamos preparados""Preocupamo-nos com o Benfica na lógica de que é um jogo normal. Faremos o que fizemos com o Ac. Viseu e no jogo depois do clássico vamos fazer exatamente o mesmo. O Rafa é um dos jogadores que pode jogar, mas onde vai jogar e com que dinâmica, não sou eu que decidido. Só temos de estar preparados. Estamos preparados para apresentarem três médios ou ter um comportamento diferente. O foco principal é na nossa equipa.Melhorou um bocadinho. Danilo continua a fazer trabalho de ginásio: Há adversários que são muito competentes connosco. Temos duas vitórias contra rivais diretos e depois os adversários que não lutam contra nós são muito competentes. É verdade que existe algum demérito nosso.. na Madeira por exemplo, no Jamor em que tivemos mais do que oportunidades para sair com um resultado bom. Faltou-nos alguma eficácia e concretizar as oportunidades que criámos.Olhamos para os pontos fortes e fracos do adversário, depois o que é a preparação do jogo tem a ver com determinados pormenores. Mas olhamos para a equipa toda. Vejo o Benfica como uma das equipas mais fortes dos últimos anos. É um Benfica extremamente forte: perdeu na Luz connosco e nunca mais perdeu no campeonatoVocês não têm os dados que nós temos. A distância que faz em cada jogo, a forma como se entrega, o espírito que mete em cada partida, dá-nos garantias. Obviamente há períodos em que fazem mais golos, outros menos golos... Recordo uma coisa: o Marega é o jogador que mais golos fez consecutivos em jogos da Champions s enão estou em erro. Custou 2 ou 3 milhões de euros. Temos de dar os parabéns ao Marega pelo trabalho que tem feito comigo e com a minha equipa técnica. Temos de olhar para o Marega e ver que pode não ser um jogador que jogue de uma forma muito bonita, mas foi ele que marcou em Alvalade e na Luz. Isso não é coincidência. As pessoas se calhar olham só para o controle de bola e o remate que foi falhado. Com isto não quer dizer que o Marega vá jogar amanhã. Acho que tem sido criticado de forma injusta.É um clássico bem quentinho, mas todos os outros dérbis que tive em Roma, em Milão, eram também muito apaixonantes. Isto é a beleza do futebol, a paixão que os adeptos metem nestes jogos. A pressão que se vive, as pessoas ansiosas à espera da hora do jogo. Quando o ouvi falar, com o sotaque brasileiro, pensava que ia falar do Jorge Jesus e do Flamengo (risos)