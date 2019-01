Conceição foi o último a chegar à reunião de treinadores

E o último a chegar à Cidade do Futebol foi... o primeiro classificado da 1ª Liga. Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, orientou a sessão de trabalho dos dragões na manhã de ontem e, logo a seguir, viajou para Oeiras, onde chegou às 15h30. O técnico portista chegou mesmo em cima da hora do início da reunião, sublinhando que fez de tudo para estar a horas no encontro: "Ainda nem almocei!"Após a discussão, Sérgio Conceição saiu mais cedo, para regressar à Cidade Invicta. À partida, o treinador, de 44 anos, esteve durante vários minutos à conversa com António Folha, treinador do Portimonense com quem jogou no FC Porto, não querendo prestar declarações. "Estamos na federação, por isso não posso falar. Na antevisão do jogo frente ao Sporting respondo a todas as vossas perguntas", prometeu Conceição, que esteve no mesmo edifício que o seu filho, Rodrigo, que está em estágio com a Seleção Nacional sub-19.