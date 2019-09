Conceição: «Justificar o historial do FC Porto nas competições europeias»

Sérgio Conceição não escondeu a ambição portista no início da caminhada na Liga Europa, frente ao Young Boys, esta 5ª feira no Estádio do Dragão. Para o técnico portista, os objetivos dos dragões esta temporada "passam por vencer todas as competições e esta não foge à regra. Provas como a Liga dos Campeões são mais difíceis mas temos conquistas no passado. Temos de pensar em chegar longe e isso passa por começar bem. Amanhã temos o bicampeão suíço, uma equipa que olhando para as suas individualidades é difícil, com uma estrutura que varia bastante, até mesmo durante o próprio jogo. Mas estamos preparados e precavidos para as nuances da partida. Temos de olhar para nós e justificar o historial do FC Porto nas competições europeias", atirou o treinador dos dragões, que assumiu o favoritismo.





"Pelo historial, somos das equipas com mais presenças na Liga dos Campeões. Não era esta a competição em que queríamos estar em termos de Europa mas, teoricamente, somos mais fortes do que o Young Boys, isso não há dúvida, mas a diferença existe e tem de ser comprovada durante os 90 minutos. Os jogos ganham-se lá dentro", garantiu.