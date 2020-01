Conceição lembra vitória do Benfica em Guimarães: «Quem não estiver ao máximo pode perder pontos»

Questionado sobre a luta pelo título passar a ser entre duas equipas após a vitória em Alvalade, Sérgio Conceição não tirou o Sporting totalmente da luta, lembrando que as dificuldades sentidas pelo Benfica em Guimarães, no sábado, mostram que a Liga NOS é um campeonato que obriga as equipas a dar tudo pela vitória.





"A distância fica maior, mas nós vamos seguir o nosso caminho não olhando para o rival que vai atrás. Estamos atentos, mas a olhar para cima, onde está o Benfica. Mas como se viu ontem, pelo que sofreu em Guimarães, este campeonato não é fácil e as equipas que não estiverem ao máximo podem perder pontos", declarou, à SportTV.A finalizar, o técnico portista abordou a situação de Pepe ( substituído ainda na primeira parte ). "É pena não contarmos com todos os jogadores... Não sabemos a gravidade, mas o Mbemba entrou bem e deu uma boa resposta. Digo sempre que temos um plantel equilibrado, com jogadores capazes de dar respostas positivas às ausências de outros jogadores que nos dão muito como o Pepe".