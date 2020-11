Conceição: «Marega marca a cada dois jogos da Champions, não é do campeonato da República Dominicana»

Sérgio Conceição estava naturalmente feliz após a vitória do FC Porto sobre o Marselha por 3-0, na Liga dos Campeões. O técnico considera que a sua equipa interpretou da melhor forma a estratégia para o jogo.





"Acho que era importante perceber os pontos fortes do adversário e perceber também as fragilidades, onde ferir o adversário. Sabíamos que eles, jogando em 4-4-2, dificilmente os médios interiores acompanhavam os nossos laterais. Foi uma interpretação fantástica de toda a equipa da estratégia para o jogo e foi um jogo muito bem conseguido. Permitimos pouco ao adversário, criámos mais ocasiões ainda para dilatar o resultado. É verdade que, se o Marselha faz o penálti, o jogo podia ter sido diferente", afirmou, à Eleven Sports.Sérgio Conceição deixou ainda rasgados elogios a Marega, autor do primeiro golo portista."Em três anos, o Marega tem quase 70 golos no campeonato. Em cada dois jogos da Champions, o Marega tem um golo, e não é no campeonato da República Dominicana. Depois, peço-lhe para defender e ele faz um trabalho destes. É com este caráter e esta atitude, estou a dar um exemplo de um jogador, mas podia dar dos 11 e dos que entraram, que se torna tudo mais fácil", sublinhou o treinador, que lamentou ainda a ausência dos adeptos nas bancadas."Temos adeptos da qualidade da Champions, apaixonados e grandiosos e mereciam estar aqui hoje para aplaudir momentos fantásticos. Para quem diz que o FC Porto é só bola para a frente, que ponha os olhos no que fizemos aqui hoje", concluiu.