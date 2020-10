Conceição: «Não é uma maravilha estar há três anos sob a alçada do fair-play financeiro»

Sérgio Conceição analisou a partida de amanhã com Paços de Ferreira, um encontro que, segundo o técnico, é obrigatório vencer, sob pena de o FC Porto perder ainda mais terreno para os principais rivais. O treinador falou também das soluções que tem ao seu dispor, da pandemia, das mudanças que pode fazer no onze, entre outros temas.





"Tivemos pouco tempo de preparação, é um facto. São muitos jogos diferentes e dificuldades diferentes. Vamos apanhar um Paços forte, muito forte a jogar no seu estádio. O seu treinador evidencia essas características, é uma equipa competitiva e com boa organização. Não há grandes nomes, mas há uma equipa forte que sabe o que faz. Cabe-nos encontrar a solução para ganhar o jogo.""Não é um fator de sobrevivência. Tem a ver os jogadores que temos disponíveis. Mas aqui no Olival diferentes situações são trabalhadas diariamente. O objetivo é encontrar dentro da disponibilidade dos jogadores, que estão num bom patamar físico e anímico, os elementos certos para defrontarmos os diferentes adversários e tentarmos ganhar o jogo. Não há nenhuma aflição, o treinador é pago para arranjar as melhores soluções para ganhar nos jogos.""Está melhor. Poderá estar entre os convocados, depende das próximas horas.""Nos últimos dois ou três jogos os guarda-redes têm sido os melhores em campo e isso demonstra a força do Paços. Em termos teóricos, mas também na prática, é um dos jogos mais difíceis que vamos ter. É um campo difícil, uma equipa muito organizada, à imagem do Pepa. Cada ano que passa ele está mais treinador, isso é visível pela evolução da equipa. Os médios trabalham muito, tem dois laterais com uma projeção muito interessante para a frente. É uma equipa que por ter muita gente na zona da bola recupera rápido, são agressivos na reação à perda. Cada vez mais o Pepa e a sua equipa técnica são um valor seguro e bem demonstrativo da qualidade dos valores portugueses.""A minha principal preocupação é a de todos os portugueses. É o facto de este vírus tirar muitas vidas e complicar a vida de toda a gente, de as pessoas andarem num estado que não é normal. Se vai parar ou não, se o público volta, não me cabe olhar para isso. Claro que gostava de ter público, foi reconfortante voltar sentir e ouvir o público. Mas olhamos para a realidade... Veja-se o jogo do Marselha, que foi adiado porque existem mais de 10 casos na equipa que ia jogar contra eles. Não podemos dissociar o futebol desta pandemia. Estou esperançado que se encontre uma cura para contrariar este maldito vírus.""Não fui informado sobre quem ia renovar. Não sei quem será, não tive qualquer conversa com o presidente sobre isso. As renovações fazem parte da vontade do presidente e da administração.""Durante estes três anos vá ver a equipa que tivemos a partir do meu primeiro ano, os jogadores de grande qualidade que saíram na defesa. O Militão, o Felipe... Foram mais-valias para o clube, estou aqui para isso. Não podemos dizer com o estado de coisas ao nível geral é uma maravilha num clube que está há três anos sob a alçada do fair play financeiro.""Houve esse trabalho com o Nakajima e todos os Nakajimas da equipa. O lado emocional do jogador é importantíssimo. E todos os outros na minha equipa técnica e médica ajudam-nos a recuper da melhor forma. O jogador sente-se verdadeiramente integrado quando começa a jogar. A melhor vitamina para um jogador é jogar e sentir-se parte do grupo.""É um médio que tem um impacto fisco no jogo muito interessante. Apesar da sua estatura, tecnicamente é muito capaz de jogar curto e de jogar longo com facilidade. Há aspetos que temos de melhorar, o entrosamento com os colegas na ocupação de espaço quando não temos a bola, as compensações que têm de ser feitas pelos dois ou três médios; quando temos bola o que quero dele, nomeadamente se um dos médios salta o que ele tem de fazer. Está com uma vontade enorme de poder ajudar e com Olympiacos entrou para reequilibrar o meio campo.""As vitórias são sempre obrigatórias. Estou a dizer uma banalidade mas é a realidade, não há nada a fazer. Temos de ganhar para olhar para o segundo lugar e quando estivermos em segundo temos de ganhar para olhar para o primeiro lugar. Temos de ir atrás dessa perda de pontos que não estava na nossa ideia. Mas sobre o passado já não há nada a fazer, apenas podemos olhar para o jogo de manhã, que pode condicionar o nosso fututro. Não devíamos nem podíamos ter perdido pontos, faltou-nos alguma pontinha de sorte, mas não quero agarrar-me a isso. Sou pragmático na minha análise. Agora é não cometer os mesmos erros e olhar para o jogo de amanhã como mais uma final, porque senão depois não há tempo para recuperar."