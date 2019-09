Conceição não quer fugir à 'tradição' de Carlos Carvalhal: «Só bebo vinhos top!»

Carlos Carvalhal tem o hábito de oferecer vinho aos adversários no final dos jogos e Sérgio Conceição não quer fugir 'tradição' do treinador do Rio Ave.





"Só bebo vinho top (risos). Claro que sim, estou disponível para beber um copo de vinho com Carvalhal. Conheço-o há muitos anos e tem feito um trajeto interessante como treinador. É uma pessoa positiva no futebol", afirmou o treinador do FC Porto este sábado em conferência de imprensa de lançamento do jogo da 7.ª jornada da Liga agendado para amanhã, às 20 horas.