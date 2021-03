Conceição: «Não vou dizer aquilo que o Pote ou o Nuno Santos vieram dizer ao banco do FC Porto»

Sérgio Conceição projetou esta terça-feira a segunda mão da meia-final a Taça de Portugal com o Sp. Braga mas na conferência de imprensa também se falou ainda do jogo com o Sporting (0-0)





"Se eu for contar tudo aquilo que eu disse a adversários, que adversários me disseram a mim, tudo o que se passa num desporto emocionante e com a competitividade que tem, começava hoje e só acabava daqui a dez anos. Se calhar é mais importante isso do que se calhar aquilo que fizemos no jogo passado, com o Sporting. Foi um jogo bem conseguido. Ninguém fala disso. Há coisas que não vieram cá para fora. Não vou dizer aquilo que o Pote ou o Nuno Santos vieram dizer ao banco do FC Porto. Não me compete. Mas faz parte, é o que vende. Há gente que eu sei que comenta futebol e percebe, nota-se que analisa o jogo. Mas as pessoas que não percebem comentam quem pestanejou, quem tossiu. Falaram do jogo da Juventus, a grandíssima exibição que fizemos... falou-se? Não. Não há tempo nas televisões para comentar o verdadeiro jogo. Quem anda aqui para ter o seu tachinho comenta aquilo que se passa ao lado do futebol. Para mim, o que contou com os jogos com o Sp. Braga foram os nossos jogos até termos ficado com menos jogadores. Mas também há mérito do Sp. Braga nesses jogos e pela forma como chegou ao empate", referiu o treinador do FC Porto.