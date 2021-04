Conceição nega cansaço dos jogadores para o jogo com o V. Guimarães: «Vão estar como o aço»

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS, encontro ao qual Sérgio Conceição fez hoje a habitual antevisão.





Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões analisou o seu próximo adversário, a 'chicotada' psicológica que a equipa sofreu após mudança de treinadores [com a saída de João Henriques e entrada de Bino Maçães].Sérgio Conceição comentou ainda um possível cansaço existente nos jogadores, muito por culpa do ciclo de jogos que a equipa atravessa e do Ramadão, que obriga o departamento médico do clube a uma observação mais detalhada e acompanhada."É verdade que os jogadores continuam os mesmos mas é óbvio essa mudança de treinador, um novo modelo de jogo, sempre com individualidades interessantes que é sempre um jogo historicamente difícil, seja no Dragão ou em Guimarães. É um jogo que queremos sempre ganhar."

Alterações que os vimaranenses poderão fazer: "É normal que cada equipa tenha os seus objetivos, e é normal que o Vitória se queira aproximar até pelo resultado do Paços ontem. Mas isso a nós não nos diz respeito. Podem adotar um sistema que vem sido muito utilizado por alguns treinadores, com uma linha de três centrais e dois laterais, três médios e depois dois na frente. Vamos disputar um jogo difícil, mas que estará com certeza ao nosso alcance. Independentemente de se apresentarem com uma postura mais baixa ou não, vai ser um jogo em que o Vitória vai querer atacar e nós estamos preparados para isso."

Mais difícil recuperar os pontos de desvantagem para o Sporting ou manter a vantagem para o Benfica: "Nós pensamos em conquistar em todos os jogos os três pontos, não é novidade para ninguém. Não vamos pensar em que quem vem atrás e nos pontos. É o que é. Temos de ganhar os nossos jogos."

Surpreendeu a saída de João Henriques? "Quando as coisas não correm bem há um elemento que paga sempre, que é o treinador. Isto de falarmos de projetos, é tudo uma tanga. Não existe projeto nenhum porque dois ou três resultados negativos e perde-se tudo. Os resultados são importantes, mas quando se acredita no trabalho de uma pessoa há que ter paciência. Percebo que os dirigentes também sentem muita pressão. Mas vejam a quantidade de treinadores portugueses que estão sem trabalhar neste momento, estou a falar de qualidade. Desejo que esses treinadores, assim como o João Henriques, possam mostrar a sua qualidade."

Cansaço na equipa: "Estamos bem. Vamos jogar ao quarto dia, andamos neste ciclo incrível de jogos. Na Madeira é sempre difícil, a relva, o clima... mas quem não conhece pode soar um pouco a desculpa. Não o fizemos da forma mais bonita, mas também pela dificuldades que o Nacional nos criou. Eu vi os jogos que eles tinham feito antes de jogarem contra nós e foram diferentes. Há que dar mérito também ao Nacional pelo jogo. Amanhã é um adversário diferente e estamos prontos para dar luta até ao final."

Ramadão tem sido um obstáculo para o rendimento dos jogadores? "Isso do Ramadão nós já sabíamos e há jogadores que cumprem e que tem a ver com crenças e com religião. No tempo da Quaresma também faço o meu jejum, não tenho nada que criticar só tenho que ajudar. Dentro do nosso departamento, o nosso nutricionista estará mais por dentro do assunto. Tenho que respeitar isso. Mas conseguimos amenizar alguma dificuldade que eles possam sentir. Estamos sempre muito atentos a isso e o nosso departamento médico. Não é por aí que haverá problema. Contra o Chelsea pressionámos em todo o campo durante os 90 minutos de forma oprganizada, não foi à toa. Vão estar como o aço", terminou.