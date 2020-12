Conceição preparado para os "diferentes cenários": «Não controlamos o que o treinador do Benfica pensa»

Sérgio Conceição sublinha que cada jogo tem a sua história e a Supertaça de amanhã, frente ao Benfica (20H45) em nada será igual àos encontros que os dragões venceram os encarnados na época passada. Em conferência de imprensa esta terça-feira, além de ter falado dos 'mind games' e das dúvidas na sua equipa, o treinador dos azuis e brancos mostrou-se confiante na sua equipa.





Sabemos da importância por ser uma final e atribuir um título, mas todos os jogos têm a sua história. Temos de estar preparados para o que controlamos e precisamos de dar uma resposta positiva para poder ganhá-loCabe-nos a nós perceber que dinâmica tem o Benfica e conhecer individualmente os jogadores. Estamos preparados para os diferentes cenários, não sabemos nem controlamos o que o treinador do Benfica está a pensar. Sei que é um treinador que empresta muita convicção e determinação ao que faz. Em termos táticos, vamos percebendo o que vai fazendofaz parte do que é a nossa preparação do jogo. Na véspera do jogo não me cabe falar do que é o Benfica como equipa, é talvez a equipa com mais ataque e situação de golo na Liga, defensivamente aqui e acolá tem sofrido alguma coisa em determinados momentos do jogo. Mas cada jogo é um jogo. Há coisas que não podemos controlarÉ o que penso também. Temos de ter muitos capitães no balneário.Temos de olhar para o historial do FC Porto e do Benfica. São duas equipas fortes independentemente dos orçamentos. Na Champions somos se calhar a equipa com orçamento mais baixo nos oitavos. Não vai ser por isso que não vamos lutar. Se fosse pelos orçamentos já estava definido quem ganhava os títulos. Não vejo as coisas por aí. O FC Porto é o clube com mais Supertaças. Temos a nossa responsabilidade e gostamos de a assumir, dentro do que é a responsabilidade de jogar cada jogo para ganhar.Há situações em que a equipa que está melhor não vence. O jogo de futebol é uma caixa de surpresas, temos de estar preparados para o que está lá dentro. Às vezes não é a equipa que está mais consistente que ganha. Mesmo em equipas de patamares inferiores, se chegam a finais melhoram-se. Acho que há outras situações que serão determinantes.