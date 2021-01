Conceição reage à saída de César Peixoto do Moreirense: «Até pode ser a oportunidade para as tropas se unirem»

César Peixoto abandonou o comando técnico do Moreirense por iniciativa própria, anunciou hoje o clube da Liga NOS, que tinha contratado o sucessor de Ricardo Soares há menos de dois meses. A decisão surge na véspera do jogo com o FC Porto e o treinador dos dragões já reagiu.





"Eu sinceramente não sei em que contexto sucedeu essa saída. Acho que não seja por aí. Às vezes até pode ser a oportunidade para as tropas se unirem ou um ou outro jogador se mostrar. Agora não acredito que o Moreirense mude muito, até porque não há muito tempo. Agora do plano psicológico os jogadores estão habituados a mudar de equipa técnica. Acredito que a nível anímico, a equipa do Moreirense vai estar motivada", disse.