Conceição recebeu prémio no treino desta sexta-feira

Sérgio Conceição recebeu, na manhã desta sexta-feira, o prémio de melhor treinador da Liga NOS nos meses de outubro e novembro, para o qual havia sido eleito no passado dia 12.O galardão foi entregue ao técnico dos dragões por Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, que se deslocou ao Olival para esse efeito.Em declarações aos meios oficiais do emblema azul e branco, Sérgio Conceição dedicou o prémio a todo o grupo de trabalho. "Este é um prémio individual, mas representa a equipa do FC Porto e aquilo que fez nos últimos dois meses. Foram os resultados positivos que me permitiram vencer este prémio. É um motivo de satisfação, mas de satisfação da equipa. Esperamos que a equipa continue a corresponder e a conseguir bons resultados. E bons resultados, para nós, é ganhar", referiu o técnico, que orientou novo treino com vista à receção ao Rio Ave.Nesta sessão de trabalhos, Danilo, Otávio e Aboubakar voltaram a ficar limitados a tratamento, ao passo que Bazoer se treinou novamente com a equipa B.