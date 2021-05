Sérgio Conceição recorda Reinaldo Teles: «A pessoa que mais me surpreendeu no futebol»

Reinaldo Teles, antigo dirigente do FC Porto que faleceu em novembro de 2020, foi homenageado no âmbito da gala 'O Melhor Treinador' promovida pelo jornal 'O Gaiense'. Sérgio Conceição não esteve presente, mas enviou uma emocionada mensagem vídeo.





"Reinaldo Teles foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, da minha formação como homem e como jogador. Pessoa extremamente amiga, sempre presente, com um historial de títulos ao lado do nosso presidente que nos enche a todos de orgulho. Talvez tenha sido a pessoa que mais me surpreendeu no mundo do futebol, com toda a rivalidade que existe em Portugal, exacerbada, o Sr. Reinaldo era unânime. Tenho um carinho muito grande por ele e guardo momentos inesquecíveis, e partilhámos muitos, não só em competição como fora dela. Queria enviar um abraço a toda a família e dizer que o Sr. Reinaldo partiu fisicamente, mas certamente hoje estará muito feliz onde quer que esteja a viver esta festa e esta homenagem tão merecida", disse o técnico do FC Porto.