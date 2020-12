Conceição responde ao treinador do Tondela e aponta a Guardiola: «Forma grosseira de condicionar os árbitros»

Sérgio Conceição considera que as palavras do treinador do Tondela Pako Ayestarán nas vésperas de mais um jogo com o FC Porto são uma "forma grosseira de condicionar nos árbitros".





"Acho que se dissesse alguma coisa no final do jogo fazia sentido, mesmo não sendo verdade. É uma forma grosseira de condicionar os árbitros que está bem em voga em treinadores espanhóis. Um catalão [Pep Guardiola, técnico do Man. City], outro basco... nos últimos tempos temos defrontado treinadores espanhóis que têm essa característica", afirmou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.Recorde-se que Pako Ayestarán se 'atirou' ontem à postura do banco do FC Porto no jogo da semana passada entre as duas equipas para a Liga."Sabemos que o nosso nível não é o do FC Porto. O FC Porto saiu com muita intensidade nos primeiros minutos e sabemos que temos de contar com isso no domingo. O que espero do jogo é que cada um cumpra as suas funções. O árbitro a arbitrar, os jogadores a jogar e os bancos a dirigir. Às vezes parecia-me que o estádio estava cheio pelo barulho que vinha pelo banco do FC Porto. Parecia que eles é que estavam a arbitrar o jogo. Não é o que mais grita que está certo. Posso não concordar com o árbitro e expressar de forma correta. Não saímos derrotados pelas decisões do árbitro. Há momentos em que o árbitro é influenciado. Não é o mesmo arbitrar no Dragão, no João Cardoso ou noutro estádio."