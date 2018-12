Conceição: «Rio Ave surpreendeu pela agressividade que não teve nos outros jogos»

Sérgio Conceição realçou que a vitória deste domingo diante do Rio Ave foi justa, embora tenha admitido que o adversário surpreendeu o FC Porto com a agressividade apresentada."Entrámos bem no jogo. Houve uma atitude correta que foi pedida. Estávamos a circular bem a bola, mas no meio campo adversário houve um passe onde o Rio Ave recuperou e fez o golo com mérito. Reagimos bem e fizemos dois golos. A 10 minutos do final da primeira parte o Rio Ave cresceu, mas a acabámos a primeira parte com uma ocasião falhada pelo Corona, que nos dava o terceiro golo. Fizemos 25 minutos bons na segunda parte em que poderíamos ter feito golo, mas na parte final houve jogo mais direto do adversário e algumas faltas à entrada do nosso meio campo. Queríamos muito fazer o terceiro golo, não fizemos, mas o resultado é justo.""O Rio Ave bateu-se bem, é uma boa equipa, tem bons valores individuais, mas hoje surpreendeu-nos pela agressividade que não teve nos outros jogos. Deve ter sido dos jogos em que fez mais faltas e isso é uma estratégia que se compreende e só valoriza a nossa vitória.""Temos um grupo, que se não jogam é mesmo porque não podem. Os jogadores vão até ao limite e estão de parabéns. Esse espírito de vontade em ajudar demonstra que temos um balneário fantástico.""Foi um ano bom. Podíamos ter ganho mais um ou outro título, mas foi bom. Estamos bem encaminhados no campeonato, mas ainda falta muito. Estamos aqui para luta."