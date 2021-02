Sérgio Conceição: «Se ganharmos todos os jogos que faltam tenho a certeza de que seremos campeões»

Três dias depois do polémico empate em casa do Belenenses SAD e após a vitória do Sporting - que deixou a liderança a 6 pontos de distância -, o FC Porto defronta este domingo o Sp. Braga, numa partida de "6 pontos", conforme Sérgio Conceição explicou em conferência de imprensa. Na antevisão à partida, o técnico olhou também para o que vem aí na segunda volta e deixou uma garantia: vencendo todos os jogos que faltam... o FC Porto será campeão.





"Tem o peso de jogarem dois candidatos ao título. São 3 pontos que se ganham e 3 que o adversário não ganha. Por isso é um jogo de peso extra, nós dizemos que é um jogo de 6 pontos. Vamos iniciar a segunda volta, com 51 pontos em disputa e se ganharmos todos os jogos tenho a certeza de que vamos ser campeões. Dependemos de outros, mas tenho a certeza disto... Temos de começar em Braga, num jogo difícil, e temos agora toda a uma segunda volta para melhorar. Temos de melhorar algumas coisas que perdemos na primeira volta. Há uma maratona pela frente e o importante é o final. A meia faz-se contas, logo se vê quem acaba em primeiro. Somos os campeões nacionais, não nos amedrontamos com o ambiente que encontramos, dentro e fora do campo. Pois também se joga fora de campo e o problema é esse! Quando outras pessoas se envolvem no espectáculo. Estamos atentos e somos fortes. Já provámos que podemos ultrapassar isso. Somos resilientes na nossa forma de estar e vamos vamos dar muita luta até final", garantiu."Temos noção da proximidade do Sp. Braga, da proximidade que tem connosco e daquilo que são os pontos para o primeiro colocado. Dentro disso será um jogo importante. E é isso. É um jogo em que temos a consciência de que vamos encontrar um Braga forte, que terá um FC Porto forte pela frente, e de certeza que daremos uma resposta à altura do nosso clube", frisou o técnico portista, na antevisão a uma partida da 18.ª jornada da Liga NOS na qual não contará com João Mário e Otávio."Achamos que todos os jogadores são importantes, dependendo da estratégia para cada jogo, escolho o melhor 11. Ninguém mete jogadores para empatar ou perder. Tendo confiança no grupo todo não posso pensar nisso, até porque quem jogou e tinha menos minutos esteve bem. Temos de olhar para o estado físico e escolher os 11 que estiverem melhores para começar o jogo. Às vezes há a estratégia de deixar um ou outro para me dar algo durante o jogo que penso que posso precisar. Tenho de olhar para tudo, tentando perceber e antecipar cenários. Dou graças a Deus por fazermos tantos jogos. Estamos na Taça e queremos chegar à final. Estamos nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, somos o representante português na maior prova de clubes da Europa e do Mundo e é orgulho enorme. Há um calendário apertado mas temos de o jogar."