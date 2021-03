Conceição sobre as renovações de Marega e Otávio: «Não olho para o contrato dos jogadores»

Seérgio Conceição foi esta sexta-feira confrontado com as renovações de contrato de Otávio e Marega, depois de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ter dito que os dragões estão perto de chegar a acordo com os dois jogadores. O técnico garante que não está preocupado com as negociações.





"Não olho para o contrato dos jogadores, para a situação deles ou a perspetiva de futuro. Olho para os que estão à minha disposição, tenho garantia de que até final do campeonato estão comigo, ninguém vai embora. A direção está atenta e vai resolver as coisas da melhor maneira. As pessoas estão atentas a isso e farão o melhor", sublinhou o treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense.

Ainda sobre o Otávio, e relativamente a uma eventual chamada do médio à seleção portuguesa, Conceição reconhece que o jogador tem tido uma "evolução muito boa, fantástica", mas não quer intrometer-se numa decisão que deve caber a Fernando Santos.



"Não tem de evoluir para ir à seleção ou não. Por vezes as lesões têm atrasado um pouco essa consistência, mas neste momento está um jogador maduro, percebe muito o que é o jogo e as minhas ideias. É um jogador muito importante para o FC Porto. Por ser cidadão português não é mais do que qualquer outro, não me cabe a mim pensar ou não se está em condições para ir à seleção. Isso é o Fernando Santos que tem de decidir. O que vejo no Otávio é algo acima da média e tem tido uma trajetória fantástica no FC Porto", concluiu o treinador.



Outro jogador abordado na conferência de imprensa foi Jesús Corona. Conceição admite que o mexicano tem tido uma quebra de rendimento mas vai continuar a ser titular e em Portimão "será ele e mais 10". "Os jogadores passam por diferentes ciclos, é normal que baixem de forma mas num jogo ou outro tudo muda. Preocupava-me era se o Corona não corresse. Mas por vezes é capaz de momentos espetaculares e espero que amanhã aconteça. Isto é já uma dica que ele vai jogar. Nã constumo dizer-vos mas ficam já a saber", disse o treinador do FC Porto aos jornalistas presentes.



Pausa internacional



No início da conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi confrontado com a paragem para os compromissos internacionais que irá ocorrer no final do mês e lamentou o facto de nesse período não poder trabalhar com todos os jogadores como gostaria. "Os jogadores estão carregados de minutos, de jogos. Mas têm de fazer amigaveis em diferentes países e é cansativo. Queria ter uma pausa mas era com os jogadores todos aqui, para recuperar e trabalhar. Mas é asism, é o que é. Temos de perceber o lado positivo, que é ter jogadores nas diferentes seleções e trabalhar com os que ficam cá", explicou.