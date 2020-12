Conceição responde a Guardiola: «Também ficaria chateado se não ganhasse com a equipa que ele tem»

Sérgio Conceição gostou da exibição do FC Porto esta noite, diante do Manchester City. A equipa empatou (0-0) e garantiu a presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. E não deixou de responder a Guardiola...





"Isto foi conseguido com uma série de jogos impressionante da nossa parte. Não podemos deixar de olhar para para o nosso onze e ver o Nanu, Zaidu, Manafá, Evanilson, Fábio Vieira... E essa ver essa gente toda com pouca experiência na Liga dos Campeões, onde estavam há pouco tempo... Grande organização da minha equipa, o objetivo foi conseguido com todo o mérito. O FC Porto conseguiu aqui o 16.º apuramento para os oitavos-de-final em 24 ocasiões, mais do dobro de todas as outras equipas portuguesas. Elevámos bem alto no nome de Portugal. Mostrámos bons momentos bons de organização defensiva, foi difícil chegar à frente como queríamos, muito por culpa do City, que teve uma boa reação à perda. Agora temos de pensar no campeonato, que é o principal objetivo.""Estava? Eu também ficaria se não conseguisse ganhar com a equipa e o orçamento que ele tem.""Fomos trabalhando ao longo destes anos, não é haver algum tipo de vaidosismo no que vou dizer, mas temos três vezes a passagem aos oitavos-de-final comigo e não foi em épocas douradas. Foram épocas difíceis. É preciso ser criativo, inteligente para dar continuidade a um historial tão grande como o que tem o FC Porto. Há que dar mérito aos jogadores, que têm conseguido isto, no meio de tantas difículdades."