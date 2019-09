Sérgio Conceição sobre Nakajima: «Não basta ter contrato, é preciso sentir o FC Porto»

A reação de Sérgio Conceição, no final do encontro com o Portimonense , com Nakajima deu que falar e o técnico portista não escondeu o sorriso quando foi questionado sobre o extremo japonês."São conversas nossas, difíceis, porque ele fala japonês e eu português, mas tentamos comunicar. Por isso ele está a ter aulas de português", referiu, continuando: "Tdos sabem a minha exigência, entrega e dedicação a mil por cento a este clube. Segundo alguns críticos, até demais... Mas não me peçam para não ter uma reação que não seja emotiva depois de uma vitória aos 90'+8. É normal que sinta esse momento. Mas para acabar essa conversa, digo que não basta ter contrato com o FC Porto, é preciso senti-lo. Seja quem for. E com isto quero dizer que para representar esta casa há características que são primordiais e que têm de estar presentes no dia a dia. Errar todos erramos mas para mim, ambição, dedicação, determinação, espírito de sacrifício e espírito de trabalho, são fundamentais", garantiu o treinador, que não confirmou se Zé Luís será opção para o jogo com o Young Boys."Depois de um grande trabalho do departamento médico, conseguimos tê-lo apto para o jogo de Portimão, embora não a 100%. Deu uma boa resposta mas amanhã veremos. Ele tem uma entorse e nestes casos as horas são decisivas para poder-se saber se será opção", lembrou.