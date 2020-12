Conceição sobre Pizzi positivo à Covid-19: «Impensável ter algum tipo de alegria»

Pizzi vai falhar o jogo da Supertaça devido a ter testado positivo à Covid-19, conforme informou esta terça-feira o Benfica. Situação que o treinador do FC Porto abordou na antevisão do encontro da Supertaça.





"Não vejo como uma vantagem o Pizzi não jogar, até porque quero que esteja bem de saúde. No momento que atravessamos, é impensável ter algum tipo de alegria disto acontecer", afirmou Sérgio Conceição, sublinhando ainda: "Tendo em conta o jogo, é com estas situações negativas que os jogadores se unem mais e descobrem um espírito mais solidário. É um jogador influente e capitão. Não sei se será mais positivo ou negativo. Gostava de ter todos os jogadores. Aproveito para dizer ao Pizzi e a todos os Pizzis de todo o Mundo que sofrem com esta pandemia que recuperem rapidamente."