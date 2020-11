Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conceição suspenso após chamar “mentiroso” a Nuno Almeida no final do jogo com o P. Ferreira Treinador do FC Porto castigado pelo Conselho de Disciplina. Clube também alvo de processo disciplinar





VERMELHO. Conceição foi expulso após o apito final

• Foto: josé gageiro / movephoto