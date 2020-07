Conceição: «Talvez a final da Taça tenha entrado no subconsciente dos jogadores»

O FC Porto perdeu (2-1) na visita ao reduto do Sporting de Braga, em jogo a contar para a última jornada da Liga NOS 2019/20, num encontro em que foram os dragões quem se adiantou primeiro no marcador.





No final do encontro, Sérgio Conceição afirmou que a equipa esteve muito melhor na primeira parte do encontro diante do Sp. Braga, admitiu alguma descida de rendimento da equipa na segunda parte e abordou ainda uma possível desconcentração dos jogadores tendo em vista a final da Taça de Portugal, com o Benfica, no próximo dia 1 de agosto."Houve uma grandíssima 1.ª parte do nosso lado, conseguimos fazer um golo, tivemos mais duas ou três ocasiões e um golo anulado por fora de jogo. Penso que o Sp. Braga não rematou com perigo à nossa baliza. Na segunda parte, temos um jogador no chão a jogada desenrolou-se, o árbitro marca falta e o Sp. Braga chega ao empate. Uma equipa que necessitava muito de ganhar este jogo, assim como nós, que também queríamos acabar de outra forma, com uma vitória. Assumo que, depois de alguma falta de orientação dos jogadores, tenha existido alguma superioridade do Sp. Braga no final do jogo", começou por dizer o técnico portista."Os jogadores que têm sido muito utilizados deram aqui o máximo hoje, viemos para ganhar o jogo. O que posso questionar é o facto de um ou outro jogador que não tenha percebido bem o que era pretendido. Era um jogo que tínhamos dito que precisávamos de ser iguais a nos próprios. A equipa foi subindo de nível desde a retoma. Talvez a final da Taça tenha entrado no subconsciente dos jogadores.""Ainda não sabemos se estará disponível", concluiu.