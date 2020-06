Conceição: «Tenho esperança de que num futuro próximo a base da equipa seja da formação»

No dia em que lançou mais um jovem (Fábio Vieira), Sérgio Conceição deixou elogios à formação do FC Porto e assumiu que é bastante provável que no futuro próximo a base da equipa seja praticamente toda vinda dos jogadores saídos do Olival.





"Nós não damos oportunidades, nem metemos jogadores da formação para parecer bem. O Fábio Vieira entrou porque já está a treinar há muitos meses connosco, não entrou por se tratar de um prémio, mas sim porque tem talento. Não se pode pedir é que um jogador por ser da formação que tem de jogar, não. Todos os jogadores até ao final serão decisivos. Agora digo-lhe uma coisa, hoje estavam muitos deles no banco, outros a jogar, jogadores com qualidade e que num futuro muito próximo podem ser uma mais-valia. E estou esperançado em ver nos próximos tempos, num futuro muito próximo, a base da equipa ser praticamente da formação. Não é por uma dificuldade financeira, mas pelas qualidades que tem"