Conceição valoriza André Pereira

Sérgio Conceição valoriza o contributo de André Pereira no grupo e não admite a sua saída no mercado de inverno. É verdade que o Santa Clara tinha como objetivo levar o ponta-de-lança para os Açores, compensando assim a venda de Fernando Andrade, mas essa intenção esbarrou de imediato na planificação do treinador do FC Porto.

Com Aboubakar lesionado ainda durante mais alguns meses, a chegada de Fernando confere novas soluções que o técnico pode explorar entre as alas e o eixo ofensivo. Se André Pereira partisse, Conceição ficaria na mesma ou até pior, dado que perderia um jogador que até pode alinhar sozinho na dianteira em 4x3x3, o que só ocorre nesta fase com Soares e Marega, este devido ao protagonismo que adquiriu esta temporada.

Os azuis e brancos colocaram alternativas sobre a mesa e, como o nosso jornal adiantou, Rui Costa foi um dos nomes sugeridos. Apesar do seu potencial, não se enquadra no que o Santa Clara pretende, pelo que se trata de um dossiê que ainda não está fechado. Chegar a André Pereira não parece um cenário concretizável, pelo que, no limite, o acordo entre os clubes por Fernando Andrade pode adiar para a próxima temporada a chegada de um jogador emprestado pelo FC Porto.