Conceição: «Vi no Benfica um ambiente como se tivesse passado a pré-eliminatória da Champions»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do jogo da meia-final da Taça da Liga, amanhã, com o Sporting e, mesmo com a equipa limitada pelos casos de covid-19, o treinador do FC Porto garante que a equipa está preparada para dar uma boa resposta na prova. Quando inquirido sobre o encontro com o Benfica, e a análise que Jorge Jesus fez dessa partida, não deixou de enviar um recado aos rivais de Lisboa...





Sérgio Conceição e a arbitragem Sérgio Conceição e a arbitragem

A carregar o vídeo ...

"Se não estiver confiante não estou aqui a fazer nada. Temos de estar confiantes no trabalho que desenvolvemos.""É uma equipa com muita juventude, líder do campeonato, com ambição. Percebe-se a dinâmica que tem, faz parte do que é o pensamento do seu treinador, é fácil de interpretar a forma como joga, mas difícil de contrariar se não estivermos bem no jogo. Estamos prontos para o jogo.""São jogos diferentes, os adversários são difdentes. Não é fácil preparar um jogo nestas circunstâncias. Disse antes do último jogo que estava dependente da zaragatoa e a verdade é que é isso mesmo. Quando definimos algo e nos dizem na véspera que não podemos contar com 3 elementos, dois deles titulares, fica mais difícil. Há que olhar, há menos tempo para preparar, mas o conhecimento é grande. Gostaria de ter mais tempo para preparar o jogo, o calendário é muito apertado, mas estamos em todas as competições. O clima também não é fácil, ainda ontem foi adiado mais um jogo, é difícil para os jogadores, são campos difíceis, como foi o nosso com o Nacional, que exige mais aos jogadpres, temos receio pelas lesões. Depois, quando existe uma agressividade extrema que pode contribuir para que um jogador possa ficar de fora..." Temos de andar para a frente, estamos limitados, não temos todos disponíveis e vamos encarar o jogo para ganhar, de modo a estarmos na final de sábado.""Está a condicionar a partir do momento em que as equipas não estão completas. Mas não é a única coisa, o tempo ... Temos mais 5 jogos em relação ao Sporting, são muitos jogos, estamos em todas as competições, mas tem sido desgastante. Quando tenho o grupo todo à disposição nestas provas não há problema, mas as condicionantes desta terrível pandemia... Não são as condições ideais para se jogar uma Taça da Liga, mas temos de aceitar e ir à luta.""O jogo do Benfica já passou. Pelo que vi, o ambiente no rival depois de empatar, e de continuar atrás de nós, foi de ganhar uma Champions. Ou melhor, passar a pré-eliminatória de uma Champions.""Já falei com os jogadores, sobre os possíveis pontos fortes do adversário, eles sabem o que amanhã vai ser pedido.""O apelido para mim não é importante. Estamos atentos à equipa B, tem um conjunto de jogadores interessantes individualmente, mas coletivamente as coisas não estão a correr tão bem. Há jogadores que têm tido um trajeto interessante e se tiver de chamar o Francisco, o Manuel ou o Joaquim chamo.