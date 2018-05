Continuar a ler

"Para mim não era prioridade. O importante era preparar bem a próxima época, saber o que podíamos ter feito melhor, deixar tudo escrito num relatório que eu e a equipa técnica fizemos. Tinha mais um ano de contrato, não tinha qualquer tipo de stress. Obviamente que existiam rumores e houve uma ou outra abordagem , mas a minha prioridade passou sempre por representar este clube.""Os objetivos são sempre os mesmos, a cada ano que começa são metidos em cima da mesa esses objetivos. O campeonato é o principal, chegar mas longe na Liga dos Campeões do que este ano e ganhar as taças.""Na sua essência não, continuo exatamente o mesmo. Desde que comecei a carreira, há situações que são as mesmas. Agora, foi um ano muito importante, aprendi alguma coisa, apesar de ensinar muito mais do que aprendi, mas vamos aprendendo todos os dias. Com os jogadores, com o departamento médico, com as pessoas que tratam a relva… É importante para a riqueza do ser humano. Uma experiência muito enriquecedora porque representei um clube de topo do Mundo. Para mim representar um clube desta dimensão, tendo também esse fator emocional no sentido de existir uma grande paixão pelo clube que já conheço desde os meus 16 anos, juntou-se o útil ao agradável. Estou muito feliz por esta renovação, minha e da equipa técnica. É um sinal de confiança pelo trabalho realizado. Essa motivação e confiança não precisam de papel nem caneta. Essa confiança por parte do presidente e motivação que tenho para fazer o que gosto não precisam de contratos. Nunca discuti um contrato com o presidente, e já fiz alguns.""O FC Porto achou que era importante fazer mais um ano, focarmo-nos no FC Porto 24 horas por dia mesmo neste período de férias. Já o ia fazer e farei porque faz parte da minha profissão. Extramente contente por ficar ligado ao clube até 2020. Mesmo que partisse para este segundo ano acabando o contrato no final da época, não ia mexer com o meu profissionalismo. É bonito falar mais de um ano de contrato, mas não foi isso que me moveu. Aliás, eu não vinha preparado, vinha para entregar o relatório ao presidente e fui brindado com esta boa surpresa."