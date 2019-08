Concentrações às 15h30

Para além da já anunciada concentração de adeptos que vai apadrinhar a saída do FC Porto rumo a Lisboa, hoje, no Parque 1 do Estádio do Dragão, pelas 15h30, está agendada para o dia seguinte, amanhã, novo encontro de adeptos à mesma hora, mas já em Lisboa.





De acordo com as informações reveladas pelo emblema azul e branco no site oficial, a reunião dos portistas que irão ao jogo deverá ser feita na Avenida Condes de Carnide, também pelas 15h30, meia hora antes da hora prevista para a saída rumo ao Estádio da Luz. Seja como for, segundo os dados disponibilizados pelos dragões, a caixa de segurança estará pronta para receber adeptos a partir das 13 horas.Na mesma publicação, o FC Porto deixa ainda um apelo aos adeptos, pedindo que estes se concentrem no espaço designado, a fim de assegurar que tudo decorre normalmente.