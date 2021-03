Conferência de Sérgio Conceição com perguntas restritas

A conferência de Sérgio Conceição para antever a partida frente ao P. Ferreira, a primeira em que podia responder à generalidade dos jornalistas portugueses depois do apuramento contra a Juventus, decorreu em moldes inusuais e apenas três órgãos de comunicação social tiveram oportunidade de colocar questões após o arranque protocolar que fica sempre a cargo do Porto Canal.





O assessor de imprensa Rui Cerqueira solicitou de seguida intervenções a Sport TV, O Jogo e Jornal de Notícias, tendo a conferência sido interrompida de imediato sem qualquer aviso prévio, quando diversos jornalistas já tinham sinalizado a sua intenção de interagir, como habitualmente, com o treinador do FC Porto.Este episódio segue-se à falha de organização e logística que impediu os órgãos portugueses de questionar Sérgio Conceição em Turim, e que foi alvo de uma campanha de desinformação nas redes sociais colocando o ónus na comunicação social nacional sem que tivesse havido qualquer esclarecimento, em defesa da verdade, por parte da estrutura dos dragões.A única intervenção clarificadora ficou a cargo do vice-presidente e administrador da SAD, Vítor Baía, através do Porto Canal: "Depreendo que a responsabilidade só possa ser da UEFA, porque é a grande organizadora da competição. Os meios foram concedidos, algo falhou. Infelizmente, dado que era um momento bonito para o Sérgio Conceição poder falar aquilo que lhe ia na alma depois de uma passagem incrível e histórica. Teria muito para falar e muito para contar..."Refira-se que dos três órgãos que puderam colocar perguntas no Olival, a Sport TV e o Jornal de Notícias lamentaram o facto de não terem podido questionar Sérgio Conceição em Turim, como era seu desejo, em posição consonante com o que Record já explicou a esse respeito Por último, recorde-se que o CNID, associação que representa os jornalistas da área do desporto, realizou uma exposição junto da UEFA no sentido de ser apurado o que falhou após o feito alcançado pelo FC Porto em Itália, promovendo uma reflexão que garanta as devidas correções para as posteriores rondas da Liga dos Campeões em que os azuis e brancos venham a estar envolvidos.