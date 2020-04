Confirmados quatro anos de prisão para agente que ajudou Casillas a vir para o FC Porto

Santos Márquez González foi condenado a quatro anos de prisão em julho de 2019 pelo crime de fraude agravada na transferência do guarda-redes Iker Casillas para o FC Porto e este sábado a imprensa espanhola avança que o Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Baleares negou o recurso apresentado pela defesa do empresário espanhol.





A justiça espanhola mantém assim a sentença divulgada em julho de 2019, considerando que o agente enganou o seu ex-sócio Jorge Ignacio S., convencendo-o de que o Iker Casillas, quando estava no Real Madrid, queria assinar por uma equipa dos Estados Unidos. Márquez González também terá dado a entender ao sócio que a comissão por essa assinatura iria para a empresa Mallorca Viva SL, o que não se verificou,Em junho de 2015, Santos Márquez González começou a negociar a transferência de Casillas para o FC Porto como agente livre e um mês depois o guardião espanhol assinou pelos dragões, já depois de o agente ter aberto uma nova empresa (VS Player SL) na qual depositou a comissão com "lucro e em benefício próprio", mas sem a reportar aos seus parceiros anteriores.