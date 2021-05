Confissão de Zaidu: «Quando cheguei a Portugal trazia a camisola do FC Porto vestida»

Zaidu deu uma entrevista à revista Dragões deste mês, onde revelou a sua paixão pelo FC Porto desde os tempos em que jogava na Nigéria. O lateral-esquerdo confessou até que quando chegou a Portugal para assinar pelo Gil Vicente trazia vestida uma camisola dos portistas.





"Quando cheguei a Portugal trazia a camisola do FC Porto vestida. Quando fui assinar contrato com o Gil Vicente estava em casa e vesti a camisola do FC Porto, porque gosto muito do FC Porto já desde os tempos em que vivia na Nigéria", referiu o defesa, revelando que teve a possibilidade de rumar ao Dragão mais cedo, mas nessa altura optou pelo Gil Vicente, já que lhe foi dada a oportunidade de jogar na equipa principal."Jogava na Nigéria e muitos empresários aqui de Portugal vão lá ver jogos de futebol. Estava a disputar um torneio com oito equipas, até que houve um empresário que gostou de mim e entrou em contacto comigo. Ou melhor, dois empresários gostaram de mim. Um representava o FC Porto e outro o Gil Vicente. Contei isso ao meu irmão, que me disse que o melhor seria eu ir para o Gil Vicente, porque estava na 2.ª Liga, enquanto no FC Porto só iria jogar nos sub-19, sem saber se chegaria à equipa A", explicou Zaidu, que acabou mesmo por rumar ao Gil Vicente.