Confusão junto ao Dragão obriga Polícia a disparar para o ar

Foram registados novos momentos de confusão a envolver adeptos do Feyenoord, desta vez nas imediações do Estádio do Dragão. A Polícia teve mesmo de disparar para o ar, como forma de tentar repor a ordem, e até foram feitas algumas detenções.Cerca de uma centena de 'casuals' do Feyenoord provocaram um momento de grande confusão junto ao Dragão, a cerca de uma hora do arranque da partida entre dragões e holandeses. As forças de segurança começaram por formar, rapidamente, um perímetro de segurança até encaminhar os mesmos para o interior do recinto.Mas a verdade é que a Polícia viu-se forçada a disparar para a atmosfera e a deter alguns adeptos que estavam envolvidos nestes desacatos. A confusão aconteceu na rua de sentido descendente que passa junto ao Parque 1 do Estádio do Dragão. E, por precaução, tanto a Loja do FC Porto como o Museu foram encerrados.Recorde-se que já nas últimas horas, bem como na última noite,provocados por adeptos do Feyenoord.