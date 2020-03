Conselho de Disciplina arquiva queixa dos árbitros contra Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu arquivar a queixa apresentada pelo Conselho de Arbitragem contra Sérgio Conceição.





O treinador do FC Porto, recorde-se, teceu considerações sobre os árbitros, desejando-lhes na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave "sorte" para o que resta do campeonato"."Aproveito para desejar sorte aos árbitros, que não tiveram no ano passado na parte final do campeonato. Isto não é novo nem estou a vender banha da cobra. Estou a falar de factos. Nas últimas jornadas do ano passado a prestação dos árbitros não foi a melhor, não estiveram tão bem, mas acontece. Mas foi um período decisivo, tivemos 9 vitórias e um empate, fomos regulares e não ganhámos o campeonato. Não estou a criar pressão. Benfica e FC Porto estão a lutar pelo título e desejo felicidades a todos os que são intervenientes diretos no jogo", disse na última sexta-feira o técnico dos dragões.