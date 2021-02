Contrato de Pepê com o FC Porto vai ter seguro para acautelar possíveis lesões

O acordo entre FC Porto e Grémio por Pepê está praticamente fechado e a assinatura do contrato deve mesmo acontecer nos próximos dias. O extremo, que será reforço dos dragões por 15 milhões de euros, como Record já deu conta, vai continuar no Brasil durante os próximos meses e só viaja para Portugal em junho, antes no início da próxima época.





Neste cenário, os clubes procuram salvaguardar-se de uma eventual lesão do jogador e ontem o 'UOL Esporte' adiantou que FC Porto e Grémio vão incluir no contrato da transferência de Pepê uma apólice de seguro. De acordo com o site brasileiro, os custos deverão ficar a cargo do Grémio e o seguro entrará em vigor no dia em que o acordo for assinado.A apólice prevê acautelar problemas físicos graves que o jogador canarinho possa vir a sofrer, mas também salvaguarda eventuais problemas fora dos relvados e testes positivos à Covid-19.