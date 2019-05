Conversa afastou tensão

Assim que o Sporting ergueu a Taça de Portugal na tribuna de honra do Estádio Nacional, o plantel do FC Porto, que aguardou pelo momento em pleno relvado, dirigiu-se ao topo sul, onde ficaram situados os seus adeptos. À sua espera tinham cerca de 200 apoiantes, depois da debandada geral das cores portistas logo após o apito final. Com o grupo de trabalho situado ainda a alguns metros dos seus adeptos, os pedidos para que se aproximassem intensificaram-se e o encontro afastou qualquer ponta de tensão que existisse.

Brahimi e Marega subiram ao muro que separa a zona de jogo das bancadas para falarem cara a cara com os adeptos, recebendo sobretudo aplausos pelo momento. Também Sérgio Conceição se aproximou dos resistentes, recebendo também vários incentivos e abraços.