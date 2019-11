Conversa de Sérgio Conceição com o árbitro azedou

A partida de ontem ficou marcada pelos constantes momentos de conversa entre Sérgio Conceição e o 4º árbitro, Michael Fabbri. O facto de a equipa de arbitragem ser italiana facilitou a comunicação, já que o técnico dos portistas alinhou, enquanto jogador, em Itália.





Se nos primeiros minutos o diálogo teve um tom amigável, a verdade é que as coisas se alteraram a partir do minuto 23. Após uma falta cometida por Mbemba, Sérgio Conceição protestou com o 4º árbitro e as coisas azedaram um pouco. Nesse sentido, Michael Fabbri aconselhou o treinador a acalmar-se, caso contrário receberia ordem de expulsão.