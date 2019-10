Córdova entra na lista do FC Porto

Após as contratações no verão de Marchesín e Uribe, o FC Porto parece estar de novo atento a um dos craques do América. Pelo menos é o que diz o jornal mexicano ‘Récord’, que coloca os dragões na lista de possíveis interessados em Sebastián Córdova. Trata-se de um médio-ofensivo, de 22 anos, que até já chegou a ser colocado na órbitra do Benfica, entre outros clubes. Agora, segundo essa mesma publicação, são o FC Porto e o Betis que estão mais próximos de assegurar Córdova, sendo que os espanhóis já terão enviado observadores a mais do que um jogo do América. O médio é internacional mexicano e está na seleção, juntamente com Corona.