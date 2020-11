Coroas, cachecóis e muito azul: universo portista presente no adeus a Reinaldo Teles

A despedida de Reinaldo Teles, no Bonfim, ficou marcado por um mar de azul, que encheu as escadarias da Igreja Matriz. Cachecóis, coroas de flores e mais de uma centena de pessoas marcaram o tributo ao histórico dirigente.





Antero Henrique, antigo dirigente do FC Porto, Fernando Gomes, presidente da FPF, Pedro Proença, presidente da Liga, Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, e Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente, foram algumas das presenças mais notadas.