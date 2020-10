Corona admite boa fase mas quer melhorar: «Falta-me golo e ser mais efetivo na área»

Tecatito Corona foi eleito de forma quase unânime o melhor jogador da última edição da Liga e este reinício de época voltou a provar que o mexicano está aí para as curvas. Ainda assim, a cultura de exigência que o extremo coloca em si mesmo não lhe permite qualquer relaxamento. Há coisas a melhorar e, portanto, há que trabalhar.

“Vou ser sincero, creio que me falta mais golo. Tenho de ser mais efetivo no último terço, definir melhor. Mas também creio que isso vai chegar com o trabalho que faço. Tudo o que consegui até agora, consegui-o através de muito trabalho. Se me mantiver assim, os objetivos que ainda me restam vão ser igualmente atingidos”, sublinhou Corona, em declarações ao portal ‘TUDM’, acrescentando que ainda não se sente na elite do futebol: “Queremos chegar a essa elite o mais rápido possível, mas não sabemos quando isso é possível. Tenho de trabalhar sempre mais para ir subindo, estar concentrado. Quando se chega a um determinado patamar, há sempre outro acima para se subir.”

Recentemente, o mexicano foi premiado com o Dragão de Ouro na categoria futebolista do ano, destacando uma temporada em que brilhou individualmente e conquistou a dobradinha. “Fiquei muito contente e orgulhoso. Fui regular e acho que foi isso que levou a que fosse reconhecido. Dá-me força para seguir em frente, com a mesma vontade de continuar a ganhar”, frisou Corona.

Em crescimento e com confiança

As melhorias que Corona tem demonstrado dentro das quatro linhas estão diretamente relacionadas com a evolução que o próprio sente fora de campo. “Vivo dias mais regulares, sinto-me cada vez melhor comigo próprio, com o trabalho que desenvolvo. A ideia é essa, ir crescendo a cada ano”, referiu o mexicano, desejando a mesma projeção para a sua seleção: “Estamos bem e com muita ilusão.”