Corona assiste no 150.º desafio pelos dragões

Jesús Corona viveu, ontem, uma noite especial. Primeiro porque completou o jogo número 150 ao serviço do FC Porto, contabilizando todas as competições oficiais; depois, porque abrilhantou a partida com uma assistência para o golo inaugural, da autoria de Brahimi. O mexicano, de 26 anos, está a fazer uma temporada bem positiva, já com cinco golos marcados e... nove assistências em todas as provas. O passe decisivo para o 1-0 coloca-o como principal servidor desta equipa de Sérgio Conceição, à frente de Alex Telles (8 assistências), Otávio (7), Óliver Torres (7) e Marega (6). A sua irreverência tem sido notória e com efeitos evidentes no processo coletivo.