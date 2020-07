Corona chegou aos 150 jogos na Liga

Jesús Corona alcançou ontem a marca dos 150 jogos com a camisola do FC Porto no principal campeonato português. O extremo, de 27 anos, chegou aos dragões na época 2015/16, mas foi com Sérgio Conceição que somou mais jogos e ainda conseguiu celebrar o título de campeão por duas vezes. A influência de Corona no ataque do FC Porto reflete-se nas assistências e nos golos marcados, embora tenha sido na época de estreia em Portugal que conseguiu o melhor registo na finalização: oito golos para o campeonato. A capacidade finalizadora não teve o mesmo peso nas épocas dos títulos, mas teve o mérito de conseguir expor toda a sua qualidade, através da técnica individual e várias assistências. Apesar de tudo, o extremo já festejou o golo por quatro vezes nesta temporada, enquanto nas três edições anteriores da Liga fixou a marca sempre nos três tentos.