Corona: «Criámos uma boa família»

Jesús Corona não escondeu a satisfação pelo golo marcado na vitória do FC Porto diante do Schalke 04."Era importante entrar como começámos. Estamos muito felizes pela qualificação, sobretudo em primeiro lugar. Agora há que pensar no jogo com o Boavista e nos seguintes. Ficar no primeiro lugar é ótimo, era o nosso objetivo.""São jogadas que sempre fazemos nos treinos. Estou contente por isso.""Não, o nosso estado de espírito é sempre ganhar. É o que temos de manter.""Um golo é sempre especial e se ajudar a equipa melhor, fico feliz. Pensei logo que o Brahimi ia devolver, são jogadas que costumamos fazer no treino e quando acontece no jogo...""Sim, estamos muito confortáveis dentro deste círculo com grande pessoas. Criámos uma boa família".