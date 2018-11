Corona: «Defesa-direito? Estou sempre pronto a aprender coisas novas»

Jesús Corona está no FC Porto desde a temporada 2015/16, mas só agora parece ter encontrado a receita para estabilizar e explodir, afirmando-se como um dos principais ativos do plantel azul e branco.A realizar um arranque de época muito positivo, com golos e assistências para todos os gostos, o mexicano tem-se assumido como indiscutível nos dragões, seja a extremo, seja a lateral, como aconteceu no último encontro, diante do Belenenses.Em entrevista concedida ao Porto Canal, Corona revelou como surgiu a possibilidade de desempenhar uma nova posição no terreno, um desafio que, segundo o próprio, lhe foi lançado por Sérgio Conceição e ao qual respondeu prontamente."O míster abordou-me, a falar sobre a possibilidade de jogar a defesa-direito... Eu disse-lhe que não sabia se podia, mas que queria! Isso é o que lhe trasmito, que estou pronto para aprender coisas novas e que só quero fazer bem ao grupo", garantiu.