Corona e a assistência que faltou no clássico do Dragão com o Benfica

Corona recordou alguns dos seus momentos mais altos esta época aos meios do FC Porto. Num rápido exercício de memória, o mexicano apontou um lance com o Benfica, no clássico do Estádio do Dragão na 20.ª jornada, como a assistência que 'devia' ter dado golo.





"Gostava que tivesse sido uma jogada contra o Benfica, sobre a direita [n.d.r.: desequilibrou Rafa], fui no um para um, fiz o cruzamento, mas ficou curto. Gostava que tivesse dado golo", referiu, não demorando muito tempo a apontar a sua assistência favorita da temporada: "A que me vem à cabeça é contra o Sporting. Estou na direita e meto de pé esquerdo para o Marega. Acho que é a que gosto mais."A finalizar, o extremo diz que "fazer golos ou assistências", o "sentimento é o mesmo, é ajudar a equipa".