Corona e a possível festa do título: «Agora vamos esperar»

O FC Porto venceu por 3-1 em Tondela e pode festejar o título ainda esta noite se o Benfica perder em Famalicão. Após o encontro no Estádio João Cardoso, Jesús Corona não escondeu a felicidade pela conquista dos três pontos.





"Planeámos tudo isto. Estes últimos jogos não foram fáceis, procurámos ir em busca do golo, ser pacientes e no final vencemos. Estamos contentes pelo resultado. Acho que o que trabalhámos durante a semana resultou no jogo", afirmou o mexicano aos microfones da Sport TV.Sobre o possível festejo do campeonato já esta quinta-feira, Corona prefere "esperar". "É óbvio que sabíamos antes do jogo, mas olhamos antes para os três pontos. Agora vamos esperar", referiu, admitindo que "se der para ver, veremos" o jogo do Benfica no autocarro durante a viagem de regresso ao Porto.Corona também comentou o penálti que Marega queria bater mas Sérgio Conceição não deixou . "Essas coisas acontecem, a verdade é que estamos juntos até ao final", justificou.