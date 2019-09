Corona: «É assim que devemos entrar sempre nos jogos»

Jesús Corona ficou satisfeito com a vitória caseira do FC Porto frente ao Santa Clara (). O mexicano, que foi eleito o melhor em campo, enalteceu a forma como os dragões entraram no terreno de jogo, ressalvando também a concentração demonstrada durante os 90 minutos."Entrámos como devíamos e nos primeiros 20 minutos fomos muito fortes, que foi quando chegámos ao golo. É assim que devemos entrar sempre nos jogos. Vínhamos de segundas partes com menos concentração, mas hoje estivemos bem.Agora estamos focados no nosso objetivo, que passa por fazer coisas boas. Temos de estar concentrados até ao último jogo e todos serão para ganhar", disse à Sport TV no final do jogo.