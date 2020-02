Corona e o penálti: «Acho que é estranho, nunca me aconteceu»

Na reação à derrota do FC Porto frente ao Bayer Leverkusen, por 2-1, Corona admitiu que os dragões esperavam obter outro resultado na Alemanha mas vincou que a eliminatória só ficará decidida na próxima semana no Estádio do Dragão.





VAR mandou repetir penálti contra o FC Porto por adiantamento de Marchesín



"É óbvio que não estamos felizes. Não era o resultado que queríamos, mas estamos conscientes de que são 180 minutos. Faltam 90. E pronto, vamos tentar ajustar algumas coisas para a semana. Vamos preparar-nos e fazer o que sabemos fazer", disse o mexicano na flash intervieu."Eles pressionaram em cima, mas nem sempre se aguenta 90 minutos assim. Nós começámos a ter bola e ganhámos profundidade", disse Corona, referindo-se à reação portista que permitiu obter o golo, sublinhando que o "2-1 deixa tudo em aberto"."Acho que é estranho, nunca me aconteceu dentro de campo. Mas pronto, aconteceu, agora é para a frente."