Corona e o regresso do público: «Felizes e ansioso por ver o Dragão com gente amanhã»

O FC Porto recebe esta terça-feira o Olympiacos no Dragão, para a Liga dos Campeões, um jogo que marcará o regresso dos adeptos ao estádio do Dragão. Corona considera que a presença de público amanhã será mais um incentivo para lutar por um bom resultado, frente à formação grega orientada por Pedro Martins.





"Estamos felizes por isso, de voltar a ver o Dragão com adeptos. Estamos ansiosos e temos que dar uma boa resposta para todas essas pessoas também", afirmou Corona. Vão poder estar nas bancadas cerca de 3.750 adeptos, o equivalente a 7,5% da capacidade do estádio do Dragão."Não gostamos de perder, vamos entrar com vontade de ganhar. Vai ser jogo muito importante, para ambos as equipas, mas temos de olhar mais para o que nos vamos fazer", referiu o jogador."Somos um grupo que nos temos adaptado. trabalhamos com uma vontade enorme, com gosto, e acho que todos nos sentimo bem. trabalhamos para isso", referiu Corona sobre o sistema adotado frente ao Gil Vicente.