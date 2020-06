Corona e o resultado do Benfica: «Só soube no final...»

Autor do golo que valeu ao FC Porto a vitória sobre o Marítimo e a subida ao primeiro posto da Liga NOS, Jesús Corona considerou que os dragões fizeram "um bom jogo".





"Acho que todos nos preparámos bem e demos uma boa resposta. Todos temos dificuldades físicas para voltar, mas com este espírito de equipa vamos estar sempre mais perto da vitória. Fizemos um bom jogo, demos uma boa resposta", começou por dizer o mexicano.Relativamente ao jogo do Benfica, Corona assume que apenas "soube no final" do tropeção das águias. "Claro que estamos contentes por estar isolados no primeiro lugar, mas não muda nada, há que manter a concentração da equipa e seguir em frente".