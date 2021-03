Corona e Pepe saíram ao intervalo a poucos dias do jogo com a Juventus

A poucos dias do duelo com a Juventus (terça-feira, às 19h45), Sérgio Conceição pode ter 'ganho' dois problemas adicionais para essa partida decisiva da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Pepe e Corona, dois elementos preponderantes na manobra portista, saíram ao intervalo no duelo com o Gil Vicente, depois de terem apresentado problemas físicos na primeira metade.





O defesa central pareceu ter disputado praticamente metade do primeiro tempo debilitado fisicamente, ao passo que o mexicano saiu menos bem de um choque de cabeças com Rodrigão perto do intervalo. Resta agora esperar pelo boletim clínico para perceber a gravidade da situação de ambos.Nos seus lugares, refira-se, entraram Malang Sarr e Luis Díaz.